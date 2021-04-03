شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تدعو مؤمن زكريا في تتويج بطل كأس الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مؤمن زكريا، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، دعوة لحضور لقاء التتويج بدوري كأس الخليج من دولة الامارات العربية المتحدة.

وكتب الاعلامي الاماراتي يعقوب السعدي عبر حسابه الرسمي في تويتر:«بدعوة من رابطة المحترفين الاماراتية يشارك نجم الكرة المصرية»الحراق «مؤمن زكريا في تتويج بطل كأس الخليج العربي هي دعوة مليئة بالرموز والمعاني لكنها قبل ذلك مليئة بالحب والوفاء والتقدير لنجم طالما اسعد الجماهير.. فاهلا بك في دولة الحب والوفاء».

وأبعد المرض مؤمن زكريا عن الملاعب قرابة أكثر من عامين ماضيين.

وكان مؤمن زكريا قد قام بتسليم كأس دوري أبطال أفريقيا للنادي الأهلي في المباراة النهائية للنسخة الماضية التي جمعته بالزمالك.