الليغا: فياريال يعزز حظوظه الاوروبية بثلاثية مستحقة في مرمى غرناطة‎ 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

ضمن فعاليات الجولة 29 من منافسات ​الدوري الاسباني​ " الليغا "، حقق صاحب المركز الخامس نادي ​فياريال​ فوزاً متسحقاً امام صاحب المركز الثامن نادي ​غرناطة​ وبواقع 3-0 ليواصل الغواصات الصفراء صعيه لخطف مركز اوروبي في الموسم المقبل.



وبدأ الشوط الاول بطريقة قوية من قبل لاعبي الغواصات الصفراء والذين نجحوا في تهديد مرمى غرناطة بشكل كبير وتحصّل فياريال على ضربة جزاء في الدقيقة 9 انبرى اليها جيرار مورينو بنجاح ليخطف هدف التقدم لفريقه وواصل لاعبو الغواصات الصفراء ضغطهم وافضيلتهم في اللقاء واثمر هذا الضغط عن هدف عكسي من مدافع غرناطة كيني في الدقيقة 19 ليسجل هدف خطأ في مرمى فريقه، وبعدها حاول لاعبو غرناطة القيام بردة فعل سريعة في محاولة لخطف هدف وتحصّل روبيرتو سولدادو على فرصة مميزة ولكن تسديدة الاخير تصدى لها الحارس سيرجيو اسينخو ببراعة كبيرة ليحرمه من هدف محقق، وبعدها هدأت وتيرة اللقاء بشكل كبير بين الجانبين وخصوصاً من جانب لاعبي غرناطة والذين فشلوا في القيام بأي ردة فعل تذكر ولينتهي هذا الشوط بتفوق فياريال وبواقع 2-0.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو فياريال افضليتهم الكبيرة في اللقاء وسط غياب تام للاعبي غرناطة في الجانب الهجومي وتحصّل فياريال على ضربة جزاء انبرى اليها جيرار مورينو لينجح في خطف هدف ثالث للغواصات الصفراء في الدقيقة 59 وبعدها حاول مدرب غرناطة مارتينز اجراء بعض التبديلات في صفوف فريقه في محاولة لتحسين المردود الهجومي بشكل اكبر، ولكن وتيرة اللقاء كانت هادئة بين الجانبين حيث واصل لاعبو فياريال سيطرتهم على الكرة وانما بغياب اي خطورة حقيقية على مرمى غرناطة والذين بدورهم فشلوا في القيام بأي مبادرة هجومية، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة لم ينجح لاعبو غرناطة من القيام بأي ردة فعل تذكر في ظل تفوق لاعبي فياريال والذين نجحوا في قيادة اللقاء الى بر الامان وبفوز مريح وبواقع 3-0.