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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توخيل: كانت خسارة مستحقة لكنها قاسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021
تحدث المدير الفني الالماني لفريق تشيلسي الانكليزي، توماس توخيل عقب الهزيمة المدوية بنتيجة 2 - 5 امام فريق ويست بروميتش البيون ضمن منافيات الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
وقال توخيل:" هذا اختبار حقيقي لي وللاعبين، علينا تقبل الهزيمة، آمل أن تكون صرخة إيقاظ كبيرة لنا جميعًا."
واضاف توخيل:" حاولت تهدئة اللاعبين بين الشوطين، لكن كل تسديدة اتت من المنافس كانت في الشباك ونحن بالمقابل أهدرنا فرصًا كبيرة،أشعر بخيبة أمل، أنا بالطبع متفاجىء من النتيجة، استقبال 5 أهداف أمر كبير، لم نكن حاضرين بنسبة 100%، كانت خسارة مستحقة."