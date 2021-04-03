توخيل: كانت خسارة مستحقة لكنها قاسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

تحدث المدير الفني الالماني لفريق ​تشيلسي​ الانكليزي، ​توماس توخيل​ عقب الهزيمة المدوية بنتيجة 2 - 5 امام فريق ​ويست بروميتش البيون​ ضمن منافيات الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال توخيل:" هذا اختبار حقيقي لي وللاعبين، علينا تقبل الهزيمة، آمل أن تكون صرخة إيقاظ كبيرة لنا جميعًا."

واضاف توخيل:" حاولت تهدئة اللاعبين بين الشوطين، لكن كل تسديدة اتت من المنافس كانت في الشباك ونحن بالمقابل أهدرنا فرصًا كبيرة،أشعر بخيبة أمل، أنا بالطبع متفاجىء من النتيجة، استقبال 5 أهداف أمر كبير، لم نكن حاضرين بنسبة 100%، كانت خسارة مستحقة."