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توخيل: كانت خسارة مستحقة لكنها قاسية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

تحدث المدير الفني الالماني لفريق ​​ الانكليزي، ​توماس توخيل​ عقب الهزيمة المدوية بنتيجة 2 - 5 امام فريق ​ويست بروميتش البيون​ ضمن منافيات الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال توخيل:" هذا اختبار حقيقي لي وللاعبين، علينا تقبل الهزيمة، آمل أن تكون صرخة إيقاظ كبيرة لنا جميعًا."

واضاف توخيل:" حاولت تهدئة اللاعبين بين الشوطين، لكن كل تسديدة اتت من المنافس كانت في الشباك ونحن بالمقابل أهدرنا فرصًا كبيرة،أشعر بخيبة أمل، أنا بالطبع متفاجىء من النتيجة، استقبال 5 أهداف أمر كبير، لم نكن حاضرين بنسبة 100%، كانت خسارة مستحقة."

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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