تغييرات بالجملة في تشكيلة ريال مدريد امام ايبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ​ريال مدريد​، عن التشكيلة الأساسية لمواجهة إيبار ضمن منافسات الجولة 29 من الليغا.



وشهدت تشكيلة الميرينغي تواجد المدافع ميليتاو لتعويض غياب راموس، بينما تواجد فاران على مقاعد البدلاء، وعاد مارسيلو وإيسكو ضمن الأساسيين.

وجاءت تشكيلة النادي الملكي كل من:

كورتوا، مارسيلو، ميليتاو، ناتشو، ميندي، فاسكيز، كاسيميرو، مودريتش، إيسكو، أسينسيو، كريم بنزيما.

اما تشكيلة إيبار فجاءت على الشكل التالي:

دميتروفيتش، أوليفيرا، سيرجيو، ديوب، سواريس، كيكي، غارسيا، ليون، بوزو، أربيلا، بريان جيل.