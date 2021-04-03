برشلونة يضع خطة بديلة حال فشل ضم هالاند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني، يضع خطة بديلة حال فشل التعاقد مع الدولي النروجي إيرلينغ ​هالاند​ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.



ويستهدف النادي الكتالوني ضم النروجي الشاب، في منافسة قوية مع مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني، بالإضافة لأندية كبرى في أوروبا.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي في شبكة "سكاي"، فان ​لابورتا​ رئيس النادي الجديد سيعمل جاهداً لحسم الصفقة.

وأشار رومانو، إلى أن الخطة البديلة للبلوغرانا، سيرجيو اغويرو أو ممفيس ديباي، خاصة وأن كلًا منهما ينتهي عقده بنهاية الموسم مع فريقه.

وينتظرلابورتا الرد من بيئة هالاند "وكيله ووالده" لمعرفة موقف اللاعب، قبل الدخول في مفاوضات جادة مع اغويرو أو ديباي.