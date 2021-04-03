سيميوني يشيد باداء اشبيلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

اشاد مدرب نادي ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني ​دييغو سيميوني​ في اداء ​إشبيلية​، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين في الجولة المقبلة من ​الدوري الإسباني​.



وفي حديث له، قال سيميوني: "لوبيتيغي يجعلهم يلعبون بصورة حيوية للغاية، ويسعى دائما وراء التفوق العددي في كل مكان، فضلا عن الخيارات الهجومية".

وأضاف: "أثبت على مدار الموسم أنه فريق قادر على المنافسة، ويملك لاعبين جيدين وتشكيلة متنوعة".

واختتم: "الأهم هو المباراة، والفتية يبذلون قصارى جهدهم ولديهم قدر كبير من الأمل، كما أن هناك أجواء من الحماس دوما بعد العودة من المنتخبات، التواجد مع المنتخب أمر رائع دائما لأي لاعب حيث يمثل بلاده".