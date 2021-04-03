علامة رونالدو التجارية على شحنة كوكايين في نيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

كشفت تقارير صحافية ان الشرطة الأميركية في ​نيويورك​ ضبطت طرودا تحتوي على 50 كيلوغراما من الكوكايين وعليها العلامة التجارية للنجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ "CR7".



وأشارت التقارير أنه تم اعتقال شخصين بعد حملة تفتيش قامت بها الشرطة داخل شقة في نيويورك، ضبطت فيها مسدسا تم حشوه ببعض الممنوعات وأكثر من 200 ألف يورو، بالإضافة إلى 50 عبوة من الكوكايين، مضيفة: "تم الحصول على مذكرة تفتيش للشقة وجرى تنفيذها، وعثر على 50 عبوة من الكوكايين تزن كل واحدة كيلو غراما، وتحمل العلامة المميزة CR7".