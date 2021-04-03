اليوفي يطالب لاعبيه بتأجيل رواتبهم مرة اخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

طالبت إدارة نادي يوفنتوس الايطالي، من اللاعبين، تأجيل جزء من رواتب الموسم الحالي، إلى السنة الجديدة.



وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن إدارة اليوفي طلبت من اللاعبين تأجيل رواتب 4 شهور هذا الموسم إلى السنة المالية 2021-2022.

وأشارت إلى أن يوفنتوس قام بنفس الأمر في الموسم الماضي، حيث وافق اللاعبون على تأجيل رواتب آذار ونيسان وآيار وحزيران 2020، إلى السنة المالية الحالية 2020-2021.

وساعد هذا الأمر، إدارة السيدة العجوز على توفير 90 مليون يورو في السنة المالية الماضية.

وأوضحت الصحيفة، أنه لم يتضح حتى الآن موقف اللاعبين من ​تأجيل الرواتب​ مرة أخرى للموسم المقبل.