الحصان: نظام الدوري يجب ألا يمس والتطوير يبدأ من المراحل السنية

الشعيلي: نظام البلاي أوف فاشل ولا يخدم اللعبة والأندية

شريف: مسابقات المراحل السنية تحتاج إلى آلية مدروسة

الحمادي: الاتحاد مطالب بمناقشة إدارات الأندية ومراعاة الصرف



متابعة: عصام هجو

تردد على سطح الساحة الرياضية في الآونة الأخيرة أن هناك توجهاً في اتحاد كرة اليد يرمي إلى تغيير نظام مسابقة دوري الرجال، بحيث تلعب المباريات بنظام الدور الواحد وعلى ملاعب محايدة، ثم يتم تحديد البطل بتنظيم دورة سداسية أو رباعية للأوائل، وربما يكون ذلك بعد موسم أو موسمين على الأكثر.. وحول هذا الموضوع استطلع «الخليج الرياضي» آراء أصحاب الشأن في بعض الأندية للتعبير عن وجهة نظرهم في التوجه الجديد لبطولة دوري الرجال كنوع من البحث عن تطوير المسابقة حسب رؤية الاتحاد.

قال صالح الشهيلي عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية في نادي العين ومشرف كرة اليد: «نحن في نادي العين نرفض تغيير نظام مسابقة دوري الرجال ونفضل التمسك بالنظام المعروف، دوري من دورين ذهاباً وإياباً، وتتويج البطل مباشرة لأن نظام البلاي أوف لا يخدم اللعبة ولا يخدم الأندية أيضاً، وسبق أن عشنا هذا الموضوع مع بطولات ألعاب جماعية أخرى، وأثبت فشله ولم يسهم في أي تطوير، وهو نظم غير منصف، وإذا كان الاتحاد يرغب في التطوير عليه التمسك بالنظام المعروف ذهاباً وإياباً ثم تتويج، وبإمكانه استحداث بطولة أخرى سواء من 6 فرق أو 4 فرق، يطلق عليها ما يشاء سواء بطولة النخبة أو بطولة السوبر، ولكن التوجه الذي سمعناه لا فائدة منه وغير منصف للأندية، وبعد أن تخسر مالياً في لاعبين ومدربين، قد تجد نفسك خرجت من المولد بلا حمص».

وحول أسباب عودة يد الزعيم إلى الواجهة في الموسمين السابقين، قال: «هذا يعود إلى الاستقرار الفني والإداري، وأصبحنا من المنافسين بقوة خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي ركزنا فيها على العمل وفق استراتيجية محددة، وتقدمنا خطوات جيدة إلى الأمام في مختلف المسابقات، ونشعر بأن فريقنا يسير في الاتجاه الصحيح، وحققنا كأس الإمارات، وفي الموسم التالي أحرزنا المركز الثاني، وحالياً نحن قريبون من وصافة دوري الموسم الحالي، ونطمح في المنافسة على بطولة الكأس ونتمنى لفريقنا كل التوفيق».

وقال محمد شريف نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات السابق وعضو إدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي ومشرف اللعبة فضلاً عن كونه مدرباً معروفاً وصاحب خبرة كبيرة في كرة اليد لاعباً ومدرباً وإدارياً في الاتحاد السابق، قال: «أعتقد أن الاتحاد الحالي لكرة اليد من أكثر اتحادات الألعاب الجماعية تنظيماً في العمل وفي الطرح، والعتب الوحيد هو عدم وضع آلية لمسابقات المراحل السنية، وقد يكون ذلك بسبب الجائحة، والمطلوب من اتحاد اليد أن يضع آلية لمسابقات المراحل السنية في الموسم الجديد تكون متماشية مع كل الظروف سواء في ظل وجود إجراءات احترازية أو عدم وجودها، ونتمنى أن تزول الجائحة في أسرع وقت لأن عمل المراحل السنية تأثر كثيراً، وإذا لم تكن هناك مسابقات للمراحل للموسم الثاني على التوالي نكون قد هدمنا عمل السنوات السابقة في التأسيس وسنفقد قاعدة اللعبة، وستضيع أجيال بسبب عامل فوارق السن».

وقال إن هذا الاتحاد يسير على خطى الاتحاد السابق وهناك عوامل وقواسم مشتركة بين الاتحادين السابق والحالي خصوصاً في ظل وجود نبيل عاشور رئيساً للاتحاد، فقد كان أميناً عاماً للاتحاد السابق، أما بالنسبة لمسابقات الرجال فأرى أن الفكرة التي طرحوها للدوري من دور واحد وعلى أرض محايدة ومن ثم تقسيم الفرق الستة أو السبعة إلى دوري في أرض محايدة، فهذه الحيادية لا تنصف الفرق الأخرى، وإذا لعبنا الدوري من دور واحد تكون صفة الدوري فقدت صبغتها، فالدوري لابد أن يكون على نظام الذهاب والإياب لأنه يمنحك فرصة التعويض، فإذا خسرت من فريق في الذهاب ستعوض في الإياب وهذا أمر مهم جداً.

وأضاف: في ظل الظروف التي نعيشها الآن فالجائحة لم تترك أحداً في حاله، وأثرت على الإعداد والتنافس بصورة أو أخرى، الأصح هو أنه بعد أن يكتمل الدوري بنظام الذهاب والإياب يمكن للاتحاد تنفيذ مخططه بتقسيم الفرق إلى مجموعتين المجموعة الأولى تكون للفرق التي تتنافس على البطولة والمجموعة الثانية تكون للفرق التي تلي فرق المجموعة الأولى في الترتيب، وبشكل تلقائي سنجد أنفسنا أنشأنا دورياً جديداً مثل دوري الدرجة الأولى وفرق المجموعة الأولى تكون في منافسة دوري ممتاز مثلاً، وأقترح أن تكون مباريات المجموعتين بنظام التجمعات، فالكل يعرف أن هذه الألعاب تفتقد للجماهيرية وبالتالي نكون كسبنا بقية لاعبي المجموعة وأجهزتهم الفنية والإدارية كجمهور يغطي المدرجات بدلاً عن الحضور الجماهيري المفقود أصلاً.

أما محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضي، فقال: «نظام الدوري يجب ألا يمس على الإطلاق، لأن النظام والتوجه الذي سيكون على طريقة البلاي أوف أثبت فشله في بقية الألعاب الجماعية، ويكبد الأندية خسائر مالية دون جدوى، ونحن كأندية نصرف ونبذل ونجتهد وفي نفس الوقت لم يستشرنا الاتحاد في النقاش للأخذ والرد حول التوجه الجديد الخاص بالبلاي أوف لدوري اليد، فنحن القابضون على الجمر في الأندية، أما الأخذ برأي المدربين ووجهة نظرهم فيعتبر جانباً فنياً وكان من المفترض استشارة الجانب الإداري في أي توجه أو استحداث نظام جديد للمسابقات».

وأكد أن التوجه الذي قد يدعو له الاتحاد وينوي تطبيقه لن يسهم في العملية التطويرية المنشودة لأن التطوير يبدأ من المراحل السنية، وقال: «كنا نتمنى مناقشة تطوير المسابقات الخاصة بالفرق السنية لأن التطوير الحقيقي يبدأ من الصغر وليس من الكبار».

وتساءل الحصان: «كيف نلعب بطولة دوري وليس فيها تتويج فهل ستكون ناجحة فنياً وتسويقياً وإعلامياً، وطالما أنها لتجميع النقاط فقد كتب عليها الفشل من قبل أن تبدأ، وأيضاً هناك نقطة مهمة وجديرة بالذكر هي أن التوجه الجديد يرسخ لمكافأة الفريق المتأخر والمتراجع، وفي نفس الوقت عقوبة قاسية للفريق المتطور الذي يبذل ويجتهد».

وأضاف: «نرحب بأي تغيير، حتى نظام الدوري من 3 أدوار نرحب به، فنحن لا نريد أن نلعب في منافسة، ونصل إلى مرحلة أن هذه مباراة مهمة، وهذه ليس مهمة لأن هذه النظرة ستضعف المنافسة، وإذا كان هناك تجريب لنظام يمكن تجريبه في كأس الإمارات مثلاً لأنها بطولة تنشيطية، أما نظام الدوري فكما بدأت حديثي يجب ألا يمس نهائياً».

وتمنى الحصان أن يكون التطوير في المراحل السنية، فهي الجديرة بالوقفة والتأمل وإعادة النظر في مسابقاتها بالجلوس مع إدارات الأندية لبحث المعوقات وأسباب عدم الاهتمام، وعندما نضمن أن لدينا مراحل سنية مميزة ومؤسسة بصورة جيدة سنضمن مستقبلاً مشرقاً للعبة.

وجاء تعليق يوسف أحمد الحمادي مشرف فريق نادي مليحة، الحصان الأسود في مسابقات كرة اليد وأكثر الفرق تطوراً متطابقاً ومنسجماً مع السابقين، وقال: «ما نعرفه أن دوري اليد له نظام واحد وهو الدوران الأول والثاني ومن ثم تتويج البطل، وهذا هو التوجه المتعارف عليه دولياً وكل دول المنطقة والعالم تتبع نفس النظام الذي كان متبعاً في السابق، أما التوجه الجديد حسبما يتردد فلن يفيد اللعبة في شيء، والهدف من الفكرة الجديدة مجهول بالنسبة لنا كأبناء للعبة وكممثلين للأندية، ويجب على الاتحاد وضع مجهودات الأندية في الصرف المالي والتحضير والتعاقدات وكل الالتزامات في الصورة قبل كل شيء بالإضافة إلى مناقشة القائمين على الأمر في الأندية أيضاً خصوصاً الجانب الإداري».

وعن أسباب تطور فريق نادي مليحة الذي ولد في مسابقات رجال اليد إلى أن نال لقب الحصان الأسود والرقم الصعب في اللعبة، قال: «كل الشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي الذي يقف وراء الطفرة الكبيرة التي يعيشها نادي مليحة، نحصل على دعم كبير من مجلس الشارقة الرياضي فضلاً عن متابعته واهتمامه باللعبة وكذلك نعمل بأريحية وانسجام مع مجلس الإدارة برئاسة محمد سلطان الخاصوني وأعضاء مجلس الإدارة، ونتمنى أن تكون كل الألعاب عند حسن ظن مجلس الإدارة وأبناء المنطقة بصفة عامة».