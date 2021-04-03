شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل مخيب لميلان أمام سامبدوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلان - رويترز

في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي أقيم ضمن الأسبوع 29 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم السبت، أحرز البديل ينس بيتر هاوجي هدف التعادل 1-1 لفريقه ميلان أمام ضيفه سامبدوريا الذي لعب بعشرة لاعبين.

وكان المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا قد منح الضيوف التقدم بهدف جميل في الدقيقة 57.

ونجح كوالياريلا في الشوط الثاني في السيطرة على تمريرة غير دقيقة من تيو فرنانديز مدافع ميلان، وسدد الكرة بصورة متقنة فوق حارس مرمى أصحاب الأرض جيانلويجي دوناروما من مدى بعيد.

ولعب الضيوف بعشرة لاعبين في أخر نصف ساعة بعد طرد أدريان سيلفا لحصوله على الإنذار الثاني بسبب تعمده الخشونة.

وحاول ميلان كثيراً تعويض تأخره، حتى نجح هاوجي في ذلك بفضل أداء دقيق في الدقيقة 87، كما ارتدت كرة لاعب الوسط فرانك كيسي التي غيرت اتجاهها من القائم في الثواني الأخيرة أيضاً.

وبعد حصوله على نقطة وحيدة، يبقى ميلان الذي لعب 29 مباراة في المركز الثاني برصيد 60 نقطة متخلفاً بفارق خمس نقاط عن جاره إنتر ميلان الذي خاض 27 مباراة حتى الآن، بينما يستمر سامبدرويا في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.