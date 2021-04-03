شكرا لقرائتكم خبر عن ختام رائع لبطولة الشارقة الرياضية العمالية الرابعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القصير: الحدث نجح في دمج العاملين بالمشهد الرياضي

هلال: رسالة حضارية تعلي من شأن الرياضة كأسلوب حياة



الشارقة: مسعد عبد الوهاب

اختتمت منافسات النسخة الرابعة من بطولة الشارقة العمالية، التي نظمتها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي على ملاعب منتزه الشارقة الوطني بمشاركة نحو 1000 لاعب مثلوا 60 فريقاً تنافست على مدى ثلاثة أشهر في 5 ألعاب جماعية.

وتوج فريق فاست بطلاً لكرة القدم بعد فوزه على فريق أصباغ ناشيونال في المباراة النهائية بهدف نظيف، وجاء اسكينوفا ثالثاً، وحصل مجيد حميد من فريق أصباغ ناشيونال، على لقب أفضل لاعب، وحازم خالد لاعب أدنوك على لقب هداف البطولة، وأحمد الدسوقي «فاست» على أفضل حارس.

ونال وائل عبد الشكور من «فاست» جائزة أفضل إداري، وسعيد سلامة «أدنوك» أفضل مدرب، وفريق جمعية الشارقة التعاونية الفريق المثالي.

كما توج فريق أبوشغارة بلقب كرة السلة، وحل فريق ديستروير ثانياً، وفريق فاست ثالثاً، وحصد فريق أونلي فريش لقب الكرة الطائرة، وحل «بيج مارت» ثانياً، والنهدة ثالثاً، وفي الهوكي حقق فريق فالكون اللقب، وحل نادي دبي للهوكي ثانياً، ويونايتد إميريتس ثالثاً، وتم تكريم الفريق المثالي نادي دبي للهوكي، كما توج فريق شركة بيئة بطلاً للكريكيت، وحل إمارات ستيفدورنج ثانياً، وأدنوك الشارقة ثالثاً.

شهد الختام وتوج الفرق الفائزة، سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ محمد بن صقر بن حمد القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، وحشد من المسؤولين في المؤسسات المشاركة.

وأعرب سالم القصير عن سعادته بنجاح النسخة الرابعة وأشاد بالروح الرياضية التي سادت المنافسات والتزام جميع الفرق بالإجراءات الاحترازية المعتمدة بشأن مكافحة فيروس «كورونا»، وأضاف: «سعادتنا كبيرة باستمرار البطولة التي انطلقت عام 2018، ولعل نجاح التنظيم يمثل نجاحاً للشارقة في دمج العاملين بمؤسساتها في المشهد الرياضي العام للإمارة الباسمة».

رسالة حضارية

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «البطولة تمثل مبادرة رائعة، فهي بمثابة محفل ضخم يهتم برياضة القطاع العمالي العريض ويتيح له فرص الاحتكاك والتنافس الشريف في تظاهرة فريدة تواصل تسطير نجاحاتها بهذا المستوى الرفيع للمنافسات، ولاشك أن الحدث يوجه رسالة حضارية تعلي من شأن الرياضة كأسلوب حياة، وتعكس اهتمام إمارة الشارقة ودولة الإمارات باستثمار الرياضة في تقوية روابط الصداقة بين العمال لما لهم من أهمية في استمرار مسيرة بناء ونماء وتطور الدولة».

وتوجه طارق سالم الحنبشي، رئيس مجلس إدارة شركة تارجت المنظمة للبطولة بالشكر لهيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، على ثقتها في إسناد التنظيم للشركة، مؤكداً أن مساهمتهما بتوفير مستلزماتها في إنجاح التنظيم الذي يأتي في إطار واجبها والتزامها بالشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع بما يخدم انتشار ممارسة الرياضة في أوساط القطاع العمالي.