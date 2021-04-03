شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي مثير بين شباب الأهلي والشارقة على كأس السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

يلتقي في الخامسة و45 دقيقة من مساء الأحد، فريقا شباب الأهلي والشارقة لكرة السلة، في المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة التي ستجمعهما على ملعب صالة نادي خورفكان، في مواجهة نارية ستحسم الفائز بلقب البطولة الغالية.

وكان «الفرسان» حامل لقب الدوري للموسم الحالي، بلغ النهائي بفوزه على النصر حامل اللقب بنتيجة 77-67، في مباراة نصف النهائي التي جمعت الفريقين على صالة نادي الوصل، فيما تأهل «الملك» وصيف بطل الدوري لملاقاته في النهائي بفوزه العريض على بني ياس 109-62، على صالة نادي النصر، وستقام عقب المباراة النهائية مراسم تتويج البطل في حضور حشد من الشخصيات القيادية باتحاد كرة السلة والجهات الرياضية بالدولة.

ويطمح شباب الأهلي لتحقيق الثنائية هذا الموسم، ولن يكون ذلك سهل المنال، حيث يسعى الشارقة لتأكيد حضوره بعدما فقد لقبه على يد منافسه ما سيجعل المواجهة صعبة لكلا الطرفين الطامحين لفرض الزعامة على كرة السلة الإماراتية في الموسم الحالي الذي جرت مسابقاته في ظروف صعبة تطبق فيها الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا».

من جهة أخرى، عمم اتحاد كرة السلة على الأندية بتعديل ملاعب مباريات الجولة الخامسة من مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة المقررة يوم 20 إبريل الجاري، ويعتمد التعديل إقامة مباراة الشارقة وشباب الأهلي على صالة النصر، والنصر مع الوصل على صالة الشارقة، والجزيرة مع الوحدة على صالة بني ياس، وبني ياس والظفرة على صالة الجزيرة، علماً أن مباريات البطولة ستنطلق يوم الثامن من الشهر الحالي.