بعد التعادل القاتل مع المريخ.. ترتيب مجموعة الأهلي في إفريقيا.. الأحمر يخطف بطاقة التأهل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تأهل الأهلي رسميا، إلى الدور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله اليوم مع المريخ السوداني في السودان، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وسجل رمضان تيري الهدف الأول للمريخ في الدقيقة 25، قبل أن يعزز سيف الدين تيري بهدف ثاني عند الدقيقة 36.

واستطاع بدر بانون أن يحرز هدف تقليص الفارق مع المريخ من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

وخطف ياسر إبراهيم هدف التعادل للأحمر من ضربة رأسية في الثوان الأخيرة من المباراة.

وعلى الجانب الأخر، حقق سيمبا التنزاني فوزا كبيرا اليوم على فيتا كلوب، 4-1، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وبذلك صعد سيمبا كمتصدر للمجموعة الأولى بـ13 نقطة، رفقة الأهلي الوصيف بـ8 نقاط، فيما ودع فيتا صاحب الـ4 نقاط، والمريخ الذي يمتلك نقطتين البطولة، قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسيواجه سيمبا، نظيره الأهلي، في القاهرة، فيما يلعب المريخ مع فيتا، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، والتي أصبحت نتائجها تحصيل حاصل.