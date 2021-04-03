عقوبة مالية في انتظار محمد هاني بعد مشادة الشناوي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن هناك عقوبة سيتم توقيعها على محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد المشادة التي وقعت بينه وبين قائد الفريق محمد الشناوي، خلال مباراة المريخ السوداني، والتي انتهت منذ قليل بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ونقل موقع "صدى البلد" عن مصادر خاصة قولها إن هناك عقوبة سيتم توقيعها علي محمد هاني بعد رده بشكل غير لائق علي محمد الشناوي عقب نهاية الشوط الأول من مباراة المريخ.

وكان الشناوي قد ذهب لتوجيه عتاب لمحمد هاني علي أخطائه في الشوط الأول، بعد تقدم الفريق السوداني بهدفين للاشيء، ليرد ظهير أيمن الفريق بشكل غير لائق علي الشناوي..

ونجح الأهلي في إتمام مهتمه والتأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله في الوقت الضائع من المباراة مع المريخ السوداني بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا التعادل، تاهل الأهلي رسمياً إلى دور الثمانية من دوري الأبطال، بعدما ارتفع رصيده إلى 8 نقاط محتلاً المركز الثاني من مجموعته الأولى، خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 13 نقطة.