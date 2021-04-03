بهدف ماركة +90.. الأهلي يعود بتعادل مثير أمام المريخ ويتأهل رسمياً إلى ربع نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل الأهلي مع المريخ السوداني بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا التعادل، تاهل الأهلي رسمياً إلى دور الثمانية من بولة دوري الأبطال، بدما ارتفع رصيده إلى 8 نقاط محتلاً المركز الثاني من مجموعته الأولى.

وكان رمضان عجب لاعب المريخ السوداني قد سجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 26.

وعزز سيف تيرى لاعب المريخ النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الاول بتقدم المريخ بهدفين نظيفين.

وكاد المريخ أن يحرز الهدف الثالث، بعدما أضاع لاعبه رمضان عجب ركلة جزاء تم احتسابها في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قلص الأهلي الفارق بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 81 أحرزه لاعبه المغربي بدر بانون.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، نجح ياسر إبراهيم في إحراز هدف التعادل للأهلي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المريخ السوداني الى نقطتين فقط محتلاً المركز الأخير، بينما ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 8 محتلاً المركز الثاني، ليضمن التأهل رسمياً إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمد هاني.

الوسط: اليو ديانج – عمرو السولية.

الوسط الهجومي: جونيور أجايي – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمد شريف – مروان محسن.