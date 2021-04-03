أخطاء كارثية وضربة جزاء ضائعة.. المريخ السوداني يفاجئ الأهلي ويتقدم بثنائية في الشوط الاول

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمريخ بتقدم الفريق الفريق السوداني بهدفين مقابل لاشئ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان رمضان عجب لاعب المريخ السوداني قد سجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 26.

وعزز سيف تيرى لاعب المريخ النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 36.

وقبل نهاية الشوط الأول، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمريخ كاد أن يحرز الهدف الثالث من خلالها، إلا أن اللاعب رمضان عجب سددها بجوار المرمى.

وكان الأهلي قد دخل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمد هاني.

الوسط: اليو ديانج – عمرو السولية.

الوسط الهجومي: جونيور أجايي – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمد شريف – مروان محسن.