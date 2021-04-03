شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: تعادل الأهلي مع المريخ يحفظ كرامته.. وأداء اللاعبين كارثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة، نجم الأهلى السابق، أن تعادل الفريق الأحمر مع المريخ فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، يحفظ كرامة المارد الأحمر، ولكن الأداء كان كارثيا من اللاعبين الذين ظهروا بشكل سيئ وتعاملوا مع المباراة بشكل سيئ أيضا.

وأضاف جمعة، فى تصريحات تليفزيونية، "كنا نرغب فى الفوز لنكون قريبين من سيمبا والمنافسة على صدارة المجموعة، لاسيما أن المواجهة المقبلة سيستضيف الأهلى الفريق التنزانى وقادر فى الفوز عليه، ولكن اللاعبين أدخلوا نفسهم فى حساباتهم".

وتابع صخرة دفاع الأهلى السابق، "الأهلى استغل التراجع البدنى بأداء المريخ فى الشوط الثانى من عمر المباراة، والتغييرات رفعت من دوافع اللاعبين فى تحسين الأداء لذلك تمكن الفريق الأحمر من التعادل وحسم الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي".

وشدد جمعة على أن "الأداء كان هابطا من اللاعبين بشكل كبير وسيمبا استغل البداية الجيدة وبدأ المجموعة بشكل أفضل من ممتاز واستغل لاعبوه فى تأسيس فريق قوى وهو نادٍ لديه طموح، لاسيما أنه يخطط للفوز بدورى أبطال أفريقيا 2024 ومن المتوقع أن يتحقق لأنه يضم لاعبين جيدين".

وأضاف جمعة، "لم يعد هناك فروق بين الفرق والفارق داخل الملعب فقط، متمنيا أن يرى بطولة قوية من الفرق المتأهلة".