شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الزمالك اليوم قبل لقاء المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون برنامج الفريق اليوم قبل مباراة مولودية الجزائر المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد 5 جويلية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الجهاز الفني تناول اللاعبين وجبة الإفطار في العاشرة صباحا ، ثم خاضت المجموعة المستبعدة من المباراة تدريبها في فندق الإقامة في تمام الثانية عشرة ظهرا.

وتناول اللاعبون وجبة الغداء في الثالثة عصرا ، ثم القى المدير الفني باتريس كارتيرون محاضرة فنية على اللاعبين في الثالثة والنصف عصرا، وبعدها يعلن المدير الفني التشكيل الذي سيخوض اللقاء، وسيتوجه بعدها الفريق للملعب المباراة.

ويخوض فريق الزمالك مباراة غاية في الأهمية عندما يحل ضيفا على فريق مولودية الجزائر في التاسعة مساء اليوم، ويحتل الفريق المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة قبل انطلاق هذه الجولة برصيد نقطتين في حين يحتل الفريق الجزائري المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

يدخل الزمالك مباراة اليوم بقيادة الفرنسي كارتيرون بحثا عن الفوز فقط من أجل التمسك بالأمل في التأهل لدور الثمانية، خاصة وأن الفريق مطالب بالفوز في مباراتي المولودية وتونجيث مع خسارة المولودية من الترجي في الجولة الأخيرة كي يتأهل.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأبيض على استغلال فترة توقف الدوري من أجل تجهيز اللاعبين، وعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية لتلافي تكرارها وقام المدير الفني بدراسة الفريق المنافس لمعرفة نقاط القوة والضعف بالفريق الجزائري لاستغلالها في اللقاء لتحقيق الفوز.

وتضم قائمة الزمالك فى المباراة كلا من محمود جنش و محمد أبو جبل ومحمد عواد وحازم إمام وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحسام أشرف وحميد أحداد ومروان حمدي، بالإضافة إلى ضم التونسي سيف الدين الجزيري للقائمة رغم عدم قيده أفريقيا من أجل تجهيزه بصورة جيدة لمباريات الدوري المقبلة.

وأكد الفرنسي كارتيرون على أهمية المباراة، وشدد على أن الفريق سيخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز للتمسك بفرصة التأهل لدور الثمانية للبطولة الإفريقية.