شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم معتز ومازن العربى فى ربع نهائي بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري أدهم معتز ومازن العربي إلى ربع النهائي في منافسات سلاح السيف ببطولة العالم للشباب والناشئين للسلاح والتى تقام خلال الفترة من 3 إلى 11 إبريل 2021.

وتغلب مازن العربي على الكوري الجنوبي دوهون لي بنتيجة 15/12 في دور الـ16، وسيواجه مازن العربي البولندي سايمون هيريكويك في الدور ربع النهائي.

بينما تغلب أدهم معتز على الروسي ماجامد خاليم بيكوف بنتيجة 15/5، ليواجه الفرنسي باكو بورو في الدور ربع النهائي.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.