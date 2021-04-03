شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة سيراميكا بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود حكم الساحة محمد عادل لقاء الإسماعيلى مع سيراميكا تحكيميا، والمقرر انطلاقه فى التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الــ17 بمسابقة الدورى المحلى.

ولعب الإسماعيلى 10 مباريات حقق خلالها الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وحيد وخسر 5 مواجهات، وله 11 هدفًا وعليه 15 هدفًا وحقق كلين شيت فى 4 لقاءات.

المباريات كالتالى ..

” الدورى العام ” ..

* يوم 2 فبراير 2014 .. خسر الإسماعيلى من وادى دجلة 1 / 2 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه )

* يوم 8 ديسمبر 2014 .. فاز الإسماعيلى على بيراميدز 2 / 1 بمنتجع الأسيوطى سبورت ( جون آنطوى وحسنى عبد ربه )

* يوم 2 مايو 2015 .. فاز الإسماعيلى على مصر المقاصة 2 / صفر بالفيوم ( عمر الوحش وكينيث أيكى )

* يوم 4 مايو 2016 .. فاز الإسماعيلى على بتروجيت 1 / صفر بالإسماعيلية ( مروان محسن من ضربة الجزاء )

* يوم 2 أبريل 2017 .. خسر الإسماعيلى من مصر المقاصة 2 / 3 بالفيوم ( دييجو كالديرون وعماد حمدى )

* يوم 25 مايو 2017 .. تعادل الإسماعيلى مع وادى دجلة بالقاهرة صفر / صفر

* يوم 18 فبراير 2018 .. خسر الإسماعيلى من إنبى بالقاهرة صفر / 2

* يوم 24 سبتمبر 2020 .. خسر الإسماعيلى من بيراميدز بالقاهرة 1 / 3 ( محمد مخلوف )

” كأس مصر ” ..

* يوم 7 مايو 2014 .. خسر الإسماعيلى من الزمالك 1 / 4 ( محمد صادق )

* يوم 23 أكتوبر 2018 .. فاز الإسماعيلى على المقاولون العرب 1 / صفر ( كريم بامبو )

ضربتين جزاء للإسماعيلى ..

* بتروجيت 2016

* إنبى 2018

3 ضربات جزاء على الإسماعيلى ..

* 2 بيراميدز 2014

* إنبى 2018

– 21 لاعبا حصلوا على 26 إنذار ..

* 3 إنذارات ل عماد حمدى

* إنذارين لكلا من محمود عبد العزيز وبهاء مجدى ومحمد عادل جمعه

* إنذار لكلا من سامح عبد الفضيل ومحمود حمد وجمال حسانين ومحمد فتحى وعمر الوحش ومحمد أبو المجد ” بوشا ” وكريم بامبو وريتشارد بافور ومحمد صادق وكريستوفر مندوجا وعمر فتحى ” سافيولا ” ومحمود البدرى وهمام طارق ومحمد عمار وإبراهيم أبو اليزيد وبيكيتى دى سيلفا ومحمد مخلوف.

* الطرد بعد إنذارين لكلا من محمود عبد العزيز ومحمد عادل جمعة.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 21 هدف

فيما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدف.