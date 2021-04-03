شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يخضع لتحاليل "رابيد تيست" استعدادا للمقاولون.. والخلفية تبعد عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الفريق الكروى بنادى الاتحاد السكندرى لإجراء تحاليل رابيد تيست استعدادا لمباراة المقاولون العرب فى الأسبوع الأخير من عمر الدور الأول بالدورى الممتاز والمقرر لها الاثنين فى السابعة مساء باستاد الإسكندرية.

واطمأن الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن على فوزى الحناوى والذى كان يعانى من كدمة فى وجه القدم وأصبح جاهزاً للمشاركة فى المباراة، بينما تأكد غياب حسام عاشور عن المباراة بعد ان إشتكى من شد فى الخلفية.

ويعيش حسام عاشور حالة نفسية سيئة بعد تكرار إصابته لأكثر من مرة فى الوقت الذى يسعى اللاعب لكسب ثقه الجهاز الفنى والمشاركة فى المباريات بشكل أساسى.

ولم يشارك عاشور إلا لدقائق قليلة خلال الدور الأول لمسابقة الدورى وأصبح أمره لغزا محيرا للجهاز الفنى بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير الكرة.

ويسعى حسام حسن خلال تدريب اليوم لاختيار التشكيل الأمثل الذى سيخوض مباراة المقاولون خاصه أن المنافسة مشتعلة بين اللاعبين للدخول فى قائمه الفريق.