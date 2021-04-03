شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بعد التعادل مع المريخ: النسر سيضرب بجناحيه من يعكر صفو البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النادى الأهلى بتأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أن نسر الأهلى سيضرب بجناحيه كل من يعكر صفو البطل، وذلك بعد التعادل مع المريخ السودانى 2/2، فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم السبت.



ياسر إبراهيم بعد هدف التعادل

ونشر الأهلى عبر حسابه الرسمى على على تويتر صور تظهر فرحة اللاعبين بهدف التعادل، وصحبها بتعليق: "سيضرب نسر الأهلى بجناحيه كل من يعكر صفو البطل، إلى دور الثمانية بعزيمة أبطالنا".





وأنقذ ياسر إبراهيم مدافع الأهلى فريقه من الخسارة أمام المريخ وسجل هدفاً قاتلاً فى الدقيقة الأخيرة من المباراة لينتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 8 نقاط ويرتفع رصيد المريخ إلى نقطتين.





وبذلك يصعد الأهلى لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى المركز الثاني، خلف سيمبا المتصدر بـ13 نقطة بعد فوزه على فيتا كلوب بالنتيجة ذاتها، وتعادل مع فيتا بالقاهرة بهدفين لمثلهما.





ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوى ، محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف ، عمر السولية، ديانج، محمد مجدى أفشة ، محمد شريف، مروان محسن وجونيور أجايى.



