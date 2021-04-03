شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تتناول وجبة الغداء فى الجزائر قبل المحاضرة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وجبة الغداء بفندق الإقامة بالجزائر، ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة ساعتين قبل إلقاء المحاضرة الفنية الأخيرة قبل مواجهة المولودية، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

وسيلقي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب 5 يوليو بالجزائر.