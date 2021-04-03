شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الإسماعيلى صاحب أول بطولة أفريقية لمصر والعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الإسماعيلى أول فريق يحصد كأسا لمصر وللدول العربية، بعدما توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى 9 يناير من عام 1970، وشهدت المباراة احتشاد أكثر من 120 ألف متفرج باستاد ناصر الدولى "القاهرة حاليا" لمؤازرة الدراويش ممثل مصر والعرب فى نهائى النسخة الخامسة أمام منافسه المرعب الإنجلبير "مازيمبى حاليا" بطل زائير "الكونغو الديمقراطية".

وكانت مباراة الذهاب فى كينساشا زائير انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، وسجل للدراويش مرسى السنارى وسيد عبد الرازق بازوكا فى 21 ديسمبر 1969.

بدأ على عثمان مدرب الإسماعيلى حينها المباراة بتشكيل مكون من حسن مختار لحراسة المرمى، وميمى درويش، وحوده محمود، ومرسى السنارى، أمين إبراهيم لخط الدفاع، وسيد حامد، ونصر السيد لنصف الملعب، وكل من ريعو، وأنوس الصغير، وعلى أبوجريشة، وسيد عبدالرازق بازوكا ،وفى الشوط الثانى أشرك أميرو بدلا من عبد الرحمن أنوس.

سجل للإسماعيلى على أبوجريشة فى الدقيقة 31 انتهى به الشوط الأول، وأضاف بازوكا هدفين الاول من ضربة جزاء فى الدقيقة 70 وأضاف الثالث قبل النهاية بدقيقتين، ليتوج الإسماعيلى بطلا لافريقيا دون هزيمة.

الإسماعيلى بدأ مشوار اللقب فى أول مشاركاته الإفريقية بتخطى أهلى طرابلس فى الدور الاول بالفوز فى طرابلس 5/0 ثم فى القاهرة 3/0، ثم تخطى عقبة جورماهيا بطل كينيا فى ربع النهائى بمجموع المباراتين 4/2، ليلاقى الاشانتى كوتو تو المرعب ويتعادل معه فى الاشانتى 2/2 ويحسم بطاقة التأهل فى القاهرة بنتيجة 3 /2.