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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 4 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، وأبرزها الأهلي يعود للقاهرة بعد مبارة المريخ مباشرة، واتحاد الكرة يوافق على عودة الأندية لتحاليل "رابيد تيست" فى الدورى.
الأهلي يعود للقاهرة بعد مبارة المريخ مباشرة
تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة مباشرة عقب نهاية مباراة المريخ السوداني التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون برنامج الفريق اليوم قبل مباراة مولودية الجزائر المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد 5 جويلية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
الزمالك يعلن غياب زيزو عن مباراة مولودية الجزائر بسبب الإصابة
كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن شكوى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق من إصابة فى وجه القدم خلال وجود الفريق في الجزائر استعدادا للقاء المولودية مساء اليوم.
تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الرجاء وبيراميدز فى الكونفدرالية
عقد اليوم فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب الاجتماع الفنى لمباراة الرجاء وبيراميدز والمحدد لها السادسة مساء الأحد باستاد محمد الخامس فى إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
الاتحاد يخضع لتحاليل "رابيد تيست" استعدادا للمقاولون.. والخلفية تبعد عاشور
يخضع الفريق الكروى بنادى الاتحاد السكندرى لإجراء تحاليل رابيد تيست استعدادا لمباراة المقاولون العرب فى الأسبوع الأخير من عمر الدور الأول بالدورى الممتاز والمقرر لها الاثنين فى السابعة مساء باستاد الإسكندرية.