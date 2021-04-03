7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 4 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، وأبرزها الأهلي يعود للقاهرة بعد مبارة المريخ مباشرة، واتحاد الكرة يوافق على عودة الأندية لتحاليل "رابيد تيست" فى الدورى.

الأهلي يعود للقاهرة بعد مبارة المريخ مباشرة

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة مباشرة عقب نهاية مباراة المريخ السوداني التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.