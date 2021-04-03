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الجعفرى حكم مباراة الزمالك والمولودية.. الأندية المصرية تفوز معه باستثناء القطبين

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القاهرة - سامية سيد - يتولى الحكم المغربي نور الدين الجعفري، إدارة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد 5 جويلية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد ”الخليج 365” في التقرير التالي بعض المعلومات المهمة عن الحكم المغربي قبل ظهوره في مباراة الزمالك الليلة:

 

يبلغ عمره 43 عامًا حيث أنه من مواليد 19 أبريل 1978

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حصل على الشارة الدولية من "فيفا" منذ 8 سنوات أى عام 2013

 

أول مباراة رسمية له في الدوري المغربي أقيمت يوم 1 ديسمبر لعام 2012

 

سبق له إدارة مباراة للزمالك كانت ضد أهلي طرابلس عام 2017 وانتهت بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من دور المجموعات الأفريقي وكان البرتغالي ايناسيو يتولى الإدارة الفنية للفريق الأبيض وقتها

 

أدار 4 مباريات أخري لفرق مصرية هي الإسماعيلي مع القطن الكاميروني عام 2018 وفاز الدراويش 2-0، والمصري مع مونانا الجابوني بالكونفيدرالية عام 2018 وفاز الفريق البورسعيدي 2-1، لكن المواجهة الأشهر له مع الفرق المصرية جمعت المقاولون العرب مع النجم الساحلي في كأس الكونفدرالية الموسم الحالي، وشهدت توديع ذئاب الجبل للمسابقة بعد الخسارة بهدف من ركلة جزاء في الوقت القاتل، كما تعرض أحمد الشيمي لاعب المقاولون للطرد بعد بصقه على الحكم، لينال عقوبة الإيقاف لمدة 6 مباريات مع إيقاف التنفيذ في 4 مواجهات بخلاف غرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار، كما أدار مباراة الأهلي أمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية عام 2018 وانتهت بالتعادل ليودع المارد الأحمر البطولة من دور الـ 16

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مباراة الزمالك والمولودية ستشهد الظهور الأول له في دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي حيث اقتصر ظهوره في البطولات الإفريقية خلال مواجهتين فقط بالكونفدرالية الأولي بين النجم الساحلي التونسي والمقاولون العرب والثانية بين أهلي بني غازي وموتيما الكونغولي

 

تعرض للإصابة بفيروس خلال شهر أغسطس الماضي قبل أن يتعافى منه ويعود للمشاركة في المباريات بشكل طبيعى

 

أدار نهائي كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وموناكو عام 2017

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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