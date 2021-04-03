شكرا لقرائتكم خبر عن الجعفرى حكم مباراة الزمالك والمولودية.. الأندية المصرية تفوز معه باستثناء القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى الحكم المغربي نور الدين الجعفري، إدارة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد 5 جويلية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد ”الخليج 365” في التقرير التالي بعض المعلومات المهمة عن الحكم المغربي قبل ظهوره في مباراة الزمالك الليلة:

يبلغ عمره 43 عامًا حيث أنه من مواليد 19 أبريل 1978

حصل على الشارة الدولية من "فيفا" منذ 8 سنوات أى عام 2013

أول مباراة رسمية له في الدوري المغربي أقيمت يوم 1 ديسمبر لعام 2012

سبق له إدارة مباراة للزمالك كانت ضد أهلي طرابلس عام 2017 وانتهت بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من دور المجموعات الأفريقي وكان البرتغالي ايناسيو يتولى الإدارة الفنية للفريق الأبيض وقتها

أدار 4 مباريات أخري لفرق مصرية هي الإسماعيلي مع القطن الكاميروني عام 2018 وفاز الدراويش 2-0، والمصري مع مونانا الجابوني بالكونفيدرالية عام 2018 وفاز الفريق البورسعيدي 2-1، لكن المواجهة الأشهر له مع الفرق المصرية جمعت المقاولون العرب مع النجم الساحلي في كأس الكونفدرالية الموسم الحالي، وشهدت توديع ذئاب الجبل للمسابقة بعد الخسارة بهدف من ركلة جزاء في الوقت القاتل، كما تعرض أحمد الشيمي لاعب المقاولون للطرد بعد بصقه على الحكم، لينال عقوبة الإيقاف لمدة 6 مباريات مع إيقاف التنفيذ في 4 مواجهات بخلاف غرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار، كما أدار مباراة الأهلي أمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية عام 2018 وانتهت بالتعادل ليودع المارد الأحمر البطولة من دور الـ 16

مباراة الزمالك والمولودية ستشهد الظهور الأول له في دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي حيث اقتصر ظهوره في البطولات الإفريقية خلال مواجهتين فقط بالكونفدرالية الأولي بين النجم الساحلي التونسي والمقاولون العرب والثانية بين أهلي بني غازي وموتيما الكونغولي

تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال شهر أغسطس الماضي قبل أن يتعافى منه ويعود للمشاركة في المباريات بشكل طبيعى

أدار نهائي كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وموناكو عام 2017