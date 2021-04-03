ياسر إبراهيم ينقذ الأهلى من السقوط فى السودان ويخطف بطاقة التأهل الأفريقي

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القاهرة - سامية سيد - أنقذ ياسر إبراهيم مدافع الأهلي فريقه من الخسارة أمام المريخ وسجل هدفاً قاتلاً فى الدقيقة الأخيرة من المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما، فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 8 نقاط ويرتفع رصيد المريخ إلى نقطتين.

وبذلك يصعد الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الثاني، خلف سيمبا المتصدر بـ13 نقطة بعد فوزه على فيتا كلوب بالنتيجة ذاتها، وتعادل مع فيتا بالقاهرة بهدفين لمثلهما.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف ، عمر السولية، ديانج، محمد مجدي أفشة ، محمد شريف، مروان محسن وجونيور أجايي.

بداية هادئة من جانب الفريقين وغابت الخطورة على مرمى الفريقين بسبب الحذر الواضح، بمرور والوقت بدأت المباراة تزداد سخونة، وحاول الأهلي زيارة شباك صاحب الأرض عن طريق انطلاقات قفشة وأجاي ومحمد شريف.

وتعرض محمد الشناوي لإصابة بسيطة وتلقي العلاج قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة، وشهدت الدقيقة 15 أول فرص الأهلي في المباراة بعدما تسلم محمد شريف كرة لكنه سددها بيسراه أعلى العارضة.

بعدها تلقى مروان محسن كرة وفشل فى استغلالها بعدما تدخل دفاع المريخ وأنقذ الموقف، وأشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب المريخ محمد الرشيدي في الدقيقة للخشونة الزائدة مع أفشة .

هدأ أداء الأهلي بشكل سمح للفريق السوداني لأن يسيطر على المباراة ويُسجل هدف التقدم عن طريق رمضان العجب في الدقيقة 25 . وتعرض أيمن أشرف للعرقلة من قبل محمد محمود لاعب المريخ وينال الأخير بطاقة صفراء.

مرة أخرى عادت السيطرة للمريخ ونجح في تسجيل هدف ثالث عن طريق سيف تيري في الدقيقة 36 بعدما توغل من بين ثنائي دفاع الأهلي ياسر إبراهيم وبدر بانون، وسدد الكرة في شباك الشناوي.

في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حاول الأهلي تسجيل هدف لتعديل النتيجة ونال عبد الرحمن حسن لاعب المريخ بطاقة صفراء للخشونة مع أيمن أشرف، واحتسب الحكم ضربة جزاء للمريخ بعدما قام بدر بانون بعرقلة لاعب المريخ رمضان عجب وأهدرها الأخير بعدها ينتهي الشوط الأول بتقدم المريخ بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير ثنائي حيث دفع بيتسو موسيماني بالكونغولي والتر بواليا بدلاً من مروان محسن ،وطاهر محمد طاهر بدلاً من جونيور أجاي. وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف الأهلي الأول في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعدما إنفرد بحارس المريخ لكن الأخير أنقذ الموقف.

واصل الأهلي أداءه المُخيّب للأمال وسمح للمريخ تهديد مرمى الشناوي وقتما شاء وأنقذ محمد الشناوي فريقه أكثر من مرة.

وشارك حسين الشحات ويشارك بدلاً من حسين الشحات ، وشارك وليد سليمان بدلاً من ديانج.

وتحسن أداء الأهلي وسجل بدر بانون هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 80 من ضربة جزاء بعد عرقلة طاهر محمد طاهر.

وفي الدقائق الأخيرة حاول الفريقين التسجيل، وسجل ياسر إبراهيم هدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة مستغلا ركنية قفشة لينتهي بعدها اللقاء بالتعادل 2/2.