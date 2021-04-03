شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل إيهاب جلال فى ضربة البداية قبل مواجهة الإسماعيلى مع سيراميكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره سيراميكا في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الدراويش بعد التعادل الايجابى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر سيراميكا من وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وتمثل مباراة الليلة الظهور الأول لإيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلى عقب توليه المسئولية خلفاً للبوسنى دراجان يوفيتش الذى اعتذر عن الاستمرار في منصبه، وخاض ايهاب جلال 7 مباريات مع أندية تليفونات بنى سويف والمقاصة والزمالك والمصرى كمباراة أفتتاحية فى مسيرته التدريبية كالتالى :

– تليفونات بنى سويف

• يوم 2 فبراير 2014 تعادل مع القناه سلبيًا ضمن منافسات الدورى العام

– مصر المقاصة ” الولاية الـ 1 ”

• يوم 16 سبتمبر 2014 فاز على الرجاء 2 / 1 ضمن منافسات الدورى العام

– إنبى

• يوم 19 أكتوبر 2017 فاز على مصر المقاصة 2 / 1 ضمن منافسات الدورى العام

– الزمالك

• يوم 8 يناير 2018 خسر من الأهلى صفر / 3 ضمن منافسات الدورى العام

– المصرى

• يوم 22 ديسمبر 2018 تعادل مع ساليتاس البوركينى فاسو سلبيًا ضمن منافسات كأس الكونفدرالية

– مصر المقاصة ” الولاية الـ 2 ”

• يوم 9 أغسطس 2020 فاز على أسوان 2 / 1 ضمن منافسات الدورى العام

– مصر المقاصة ” الولاية الـ 3 ”

• يوم 13 ديسمبر 2020 خسر من الأهلى 1 / 3 ضمن منافسات الدورى العام.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 21 هدف

فيما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدف.