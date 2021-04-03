شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يقلص الفارق للأهلى ويحرز هدفا من ضربة جزاء أمام المريخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحرز بدر بانون الهدف الأول للأهلي فى مرمى المريخ السودانى فى المباراة المقامة حاليا على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة 2/1 لبطل السودان.
وبدأ الأهلى بتشكيل يضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف. خط الوسط: عمر السولية، ديانج، محمد مجدي قفشة. وخط الهجوم: محمد شريف، مروان محسن، جونيور أجايي.
وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.