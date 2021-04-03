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بدر بانون يقلص الفارق للأهلى ويحرز هدفا من ضربة جزاء أمام المريخ.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - أحرز بدر بانون الهدف الأول للأهلي فى مرمى المريخ السودانى فى المباراة المقامة حاليا على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة 2/1 لبطل السودان.

وبدأ الأهلى بتشكيل يضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف. خط الوسط: عمر السولية، ديانج، محمد مجدي قفشة. وخط الهجوم: محمد شريف، مروان محسن، جونيور أجايي.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.

 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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