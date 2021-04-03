شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا الأقرب لتعويض زيزو.. وجنش فى حراسة مرمى الزمالك أمام المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في حيرة كبيرة بعدما تأكد غياب أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق عن مواجهة مولودية الجزائر المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

وتعرض زيزو للإصابة في وجه القدم، خلال وجود الفريق في الجزائر، ما دفع طبيب الزمالك الدكتور محمد أسامة لوضع قدم اللاعب فى جبيرة، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية بعد عودة بعثة الفريق إلى القاهرة غدا الأحد.

ويعد محمود عبد الرزاق شيكابالا الأقرب لتعويض غياب زيزو، إلا إذا قرر كارتيرون إجراء تعديل آخر خارج السياق بالاعتماد على لاعب أخر في هذا المركز.

وكشف التدريب الأخير للزمالك في الجزائر أن كارتيرون استقر بنسبة كبيرة على الاعتماد على محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمى، وتراجع عن فكرة الاعتماد على محمد أبو جبل.

ويعد التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الليلة مكونا من محمود جنش في حراسة المرمي ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام في خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي، ويوسف أوباما في وسط الملعب وأشرف بن شرقي ومحمود عبد الرزاق شيكابالا وحميد أحداد أو مروان حمدى في الهجوم.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.