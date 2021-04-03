وائل جمعة: التعادل حفظ كرامة الأهلي.. موسيماني قدّم أسوأ شوط منذ تعيينه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال وائل جمعة قائد فريق النادي الأهلي السابق، إن التعادل الذي حققه الفريق الأحمر حفظ كرامة الفريق بعد نهاية مباراة المريخ بنتيجة (2-2).

وكان الأهلي اقتنص تعادلاً ثمينًا على حساب المريخ بعدما حوّل تأخره بهدفين لتعادل بنتيجة (2-2) ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف جمعة في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس 4" :"الأهلي ظهر خطورته في آخر 15 دقيقة ونتيجة التغييرات مع استغلال تراجع المريخ من حيث المستوى البدني".

وأكمل :"لا أريد أن أقول التعادل غير عادل خاصة أن المريخ أهدر العديد من الفرص المتاحة".

وواصل جمعة تصريحاته :"كنّا نريد الخروج بنتيجة الفوز خاصة أن المباراة الأخيرة كانت ستكون ضد سيمبا في القاهرة وكان هناك فرصة للفوز".

وانتقد وائل جمعة المدرب بيتسو موسيماني، قائلاً :"موسيماني قدّم شوط أول أسوأ له منذ تعيينه لقيادة الأهلي، ودائمًا يكون موسيماني في الشوط الأول غير جيد".

وأنهى وائل جمعة :"هذه المباراة فرصة للتعلم خاصة أن المباريات المقبلة لا هناك فرصة للتعلم".

جدير بالذكر أن الأهلي ضمن بطاقة الصعود الثانية من منافسات المجموعة الأولى بعد وصوله للنقطة الثامنة حيث ضمن سيمبا الصدارة بعد فوزه الكاسح على فيتا كلوب بنتيجة (4-1).