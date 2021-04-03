سيمبا يفوز على فيتا كلوب برباعية ويضمن صدارة المجموعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق فريق سيمبا فوزًا كبيرًا على فيتا كلوب برباعية مقابل هدف في المباراة التي جرت لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

هذا الفوز الكبير منح الأسود التنزانية صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة خاصة في ظل نتيجة مباراة المريخ والأهلي والتي جرت في نفس توقيت مباراة سيمبا وفيتا كلوب.

وأدرك الأهلي تعادلاً قاتلاً مع المريخ بهدفين لكل فريق في المباراة التي جرت على ملعب الجوهرة الزرقاء في السودان.

سجل رباعية سيمبا لويس ميكيسوني وكلاوتس شاما ولاري بواليا وكلاوتس شاما، فيما سجل زومانجا سوز هدف فيتا كلوب الوحيد.

ومن المقرر أن يخرج سيمبا لمواجهة الأهلي في مباراة الجولة الأخيرة والتي ستقام في القاهرة الأسبوع المقبل.

أحداث المباراة

المباراة بدأت بإثارة كبيرة ومحاولات من جانب الفريقين من أجل خطف المواجهة مبكرًا، وبعد محاولات عديدة نجح لويس ميكيوسوني في التسجيل أولا لسيمبا بعد أن تلقى تمريرة رائعة في منطقة جزاء الضيوف وصوب صاروخية لتسكن الشباك الكونغولية في الدقيقة 30.

لكن الضيوف لم ينتظروا طويلا للرد، حيث تمكن اللاعب سوزي من إعادة الأمور إلى النصاب الصحيح في الدقيقة 32 بعد تصويبة أرضية.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح شاما لاعب سيمبا في أن يضع فريقه في المقدمة من جديد ليخرج ورفاقه إلى غرف خلع الملابس وهم متقدمون بثنائية مقابل هدف.

وفي الدقيقة 66 من عمر المباراة تمكن اللاعب بواليا من تسجيل الثالث لسيمبا بعد تمريرة رائعة من شاما والذي كان قد سجل الهدف الثاني للأسود التنزانية.

وعاد الزامبي شاما للتألق من جديد حيث سجل الهدف الرابع بمهارة رائعة عندما تلاعب بدفاع فيتا كلوب وبالحارس قبل أن يسجل في الدقيقة 84.