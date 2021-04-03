ويست بروميتش يصدم تشيلسي بانتصار كاسح في عقر داره

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

وجه ويست بروميتش ألبيون ضربة موجعة لمضيفه تشيلسي وتغلب عليه في عقر داره 5 / 2 اليوم السبت في افتتاح المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع ويست بروميتش ألبيون رصيده بذلك إلى 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 51 نقطة في المركز الرابع.

وبات تشيلسي مهددا بفقدان المركز الرابع حيث يتفوق بفارق نقطتين أمام ويستهام، الذي يحل ضيفا على وولفرهامبتون مساء الاثنين، وبفارق ثلاث نقاط أمام توتنهام الذي يحل ضيفا على نيوكاسل مساء الأحد ضمن المرحلة نفسها.

وافتتح كريستيان بوليسيتش التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 17 ثم رد ويست بروميتش بهدفين سجلهما ماثيو بيريرا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل كالوم روبينسون ومباي دياني الهدفين الثالث والرابع لويست بروميتش في الدقيقتين 63 و68 ثم رد تشيلسي بهدف للاعب ماسون مونت في الدقيقة 71 .

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، أضاف كالوم روبينسون الهدف الثاني له والخامس لويست برومويتش.

وعانى تشيلسي من النقص العددي في صفوفه إثر طرد تياجو سيلفا في الدقيقة 29 لحصوله على الإنذار الثاني.