اشتباكات وبطاقات وإصابات في شوط أول كارثي للأهلي أمام المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر

جاء الشوط الأول من مباراة الأهلي والمريخ السوداني عنيف واشتبك لاعبو الفريقين أكثر من مرة بعد تدخلات قوية مما دفع الحكم الأثيوبي تسيمبا باملاك لثلاثة إنذارات.

وتعرض أيمن أشرف ومحمد مجدي "قفشة" لتدخلات عنيفة من رمضان عجب ومحمد الرشيدي ورد الظهير الأيسر للأهلي بتدخل ليحصل مع ثنائي المريخ على إنذار.

ويتأخر الأهلي أمام المريخ 0-2 في المباراة التي تقام في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأهدر الفريق السوداني ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع بعد أن سجل هدفين مستغلاً الأداء الضعيف للفريق الأحمر.