الأهلي يعود ويتعادل أمام المريخ ويحصل على بطاقة التأهل بهدية من "سيمبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعادل فريق الأهلي أمام نظيره المريخ السوداني بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقدم المريخ بهدف في الدقيقة 26 عن طريق رأسية لاعبه رمضان عجيب قبل أن يضيف سيف الدين بخيت الهدف الثاني في الدقيقة 36 قبل أن يعود رمضان عجيب ويهدر ركلة جزاء حصل عليها فريقه في الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني حصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 81؛ إثر عرقلة لاعبه أيمن أشرف داخل منطقة الجزاء ليُسددها بدر بانون بنجاح قبل أن يتعادل ياسر إبراهيم للأهلي في الدقيقة 90+4.

وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 8 بفارق 4 نقاط عن فيتا الذي هُزم أمام نظيره سيمبا ليفقد أماله في المنافسة، بينما رفع المريخ رصيده إلى النقطة 2 ولكنه مازال في قاع المجموعة.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:

مرت 5 دقائق أولى وسط سيطرة متبادلة من قبل الفريقين قبل أن تتوقف بسبب سقوط أحمد الشناوي حارس الأهلي في كرة مشتركة مع لاعبي المريخ داخل منطقة الجزاء في كرة احتسبها حكم اللقاء تسللاً قبل أن تُستأنف مرة أخرى.

الدقيقة 7 شهدت خطورة من قبل محمد مجدي "أفشة"، الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ مدافعي المريخ حتى داخل منطقة الجزاء قبل أن يُسدد الكرة في أقدام المدافعين.

مرت 15 دقيقة أولى من عمر الشوط الأول شهدت سيطرة في الدقائق الماضية على مجريات الأحداث من قبل لاعبي الأهلي.

وفي الدقيقة 16: أرسل ياسر إبراهيم عرضية داخل منطقة جزاء السودان لمحمد هاني ولكن أمسك بها حارس المرمى.

وفي الدقيقة 26 نفذ فريق المريخ ركلة حرة مباشرة داخل منطقة جزاء الأهلي حولها رمضان عجب برأسه هدفاً في مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 30 توقف اللعب بعد سقوط لاعب المريخ السوداني مُصاباً في أرضية الملعب قبل أن يُستأنف اللقاء.

وفي الدقيقة 35: سجل سيف الدين "تيري"، الهدف الثاني للمريخ السوداني بعدما تسلم الكرة على حدود منطقة جزاء الأهلي وتقدم بها وسددها في المرمى.

الدقيقة 45:حصل فريق المريخ السوداني على ركلة جزاء بعد عرقلة بدر بانون للاعب فريقه.

في الدقيقة 45+1: سدد رمضان عجب ركلة الجزاء بجانب القائم الأيسر للأهلي.

انتهاء الشوط الأول من اللقاء بتقدم المريخ بهدفين نظيفين، انتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني من المباراة بتبديلين بخروج مروان محسن ومشاركة بواليا بالإضافة إلى الدفع بطاهر محمد طاهر بدلاً من أجايي.

الدقيقة 47: كاد الأهلي يقلص النتيجة بهدف في عن طريق محمد شريف ولكن تصدى لها حراس المريخ محمد مصطفى وأخرجها دفاع فريقه من منطقة الجزاء.

الدقيقة 52: تسديدة من أيمن أشرف من حدود منطقة جزاء المريخ ولكن أمسك بها حارس مرمى المريخ محمد مصطفى.

الدقيقة 65: كاد المريخ يُسجل الهدف الثالث في مرمى الأهلي بعد سلسلة من التمريرات أنها "تيري" بتسديدة مرة بجانب القائم الأيسر لمحمد الشناوي.

الدقيقة 67: أجرى بيتسو موسيماني تغييراً ثالثاً بالدفع بحسين الشحات بدلًا من محمد شريف، بجانب تغيير رابع بالدفع بوليد سليمان بدلًا من ديانج.

الدقيقة 70: أوقف الحكم المباراة لشرب المياه والتقاط الأنفس قبل أن تُستأنف المباراة.

الدقيقة 77: عرضية تصل لوالتر بواليا داخل منطقة جزاء المريخ يحولها برأسه بجانب عارضة المريخ.

الدقيقة 80: الأهلي يحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة لاعب المريخ لأيمن أشرف داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 81: سدد بدر بانون ركلة الجزاء بنجاح في مرمى المريخ ليقلص النتيجة.

وفي الدقيقة 90+4: تعادل ياسر إبراهيم للأهلي بهدف عبر رأسية حولها في مرمى المريخ.