بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار في الدوري الاسباني اليوم السبت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار في الدوري الاسباني، المقرر لها ضمن مباريات اليوم السبت 3-4-2021 في الجولة 29 من الليجا.

يحل فريق ايبار ضيفًا على ملعب ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 14:15 بتوقيت جرينيتش، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة ريال مدريد وايبار على قناة بي ان سبورتس القطرية 1 بصوت المعلق الرياضي القطري يوسف سيف، كما تنقل على قناة سيتانتا البريطانية.

يغيب عن صفوف ريال مدريد في مباراة اليوم كل من داني كاربخال وإيدين هازارد وسيرخيو راموس وفيدي فالفيردي بسبب نفس الإصابة (العضلات).

يدير مباراة ريال مدريد وايبار في الدوري الإسباني اليوم الحكم “دياز دي ميرا إسكوديروس” الذي لم يحظ بشرف إدارة أي لقاء لريال مدريد هذا الموسم، لكنه أدار 3 مباريات لفريق |إيبار منذ نهاية الموسم حتى الآن، انتهت واحدة بفوز الفريق على ملعب بلد الوليد 2/1 ضمن الجولة الخامسة من موسم 2020/2019، وانتهت مباراتين هذا الموسم بالتعادل بنفس النتيجة 1/1 أمام ريال سوسيداد بالجولة 13، وأمام بلد الوليد في الجولة 23.

وكانت أهم مباراة يديرها الحكم الإسباني الشاب – الصاعد من السيجوندا– بين برشلونة وإلتشي في اللقاء المؤجل بين الفريقين منذ الجولة الأولى بالليجا هذا الموسم، وانتهت بفوز البرسا 3/صفر على ملعب كامب نو يوم 24 فبراير 2021.

يدخل ريال مدريد مباراة اليوم وهو في المركز الثالث برصيد 60 نقطة بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، أما إيبار فقد تراجع إلى المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة بسبب تعرضه لثلاث خسائر وتعادلين في آخر خمس مباريات له.

ريال مدريد 1-0 إيبار

ملعب ألفريدو دي ستيفانو (مدريد)

الدوري الإسباني (الجولة 29)

جارية الآن

تشكيلة ريال مدريد اليوم: تيبو كورتوا – فيرلان ميندي – ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – مارسيلو – لوكاس فاسكيز – كارلوس كاسيميرو – لوكا مودريتش – إيسكو – ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة.

تشكيلة إيبار اليوم: دميتروفيتش – رافا – أربيا – أوليفيرا – بوزو – ألفاريز – بريان خيل – جارسيا – ديوب – ليون – كيكي

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار في الدوري الاسباني