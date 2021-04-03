الامارات | وست بروميتش يلحق الهزيمة الاولى بتشلسي في عهد توخل

شكرا لقرائتكم خبر عن وست بروميتش يلحق الهزيمة الاولى بتشلسي في عهد توخل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مني تشلسي بالخسارة الاولى بإشراف مدربه الالماني توماس توخل عندما سقط بنتيجة مدوية ومفاجئة 2-5 على ارضه امام وست بروميتش ألبيون وصيف القاع، اليوم السبت، بعدما طرد له المدافع البرازيلي تياغو سيلفا بعد مرور نصف ساعة، في افتتاح المرحلة الثلاثين من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وحقق تشلسي سلسلة من 14 مباراة من دون هزيمة منذ وصول توخل الى رأس الجهاز الفني خلفًا لفرانك لامبارد في يناير الماضي.

ورفع ويست برومويتش ألبيون رصيده بذلك إلى 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 51 نقطة في المركز الرابع.

وبات تشيلسي مهددا بفقدان المركز الرابع حيث يتفوق بفارق نقطتين أمام ويستهام، الذي يحل ضيفا على وولفرهامبتون مساء الاثنين، وبفارق ثلاث نقاط أمام توتنهام الذي يحل ضيفا على نيوكاسل مساء الأحد ضمن المرحلة نفسها.

وافتتح كريستيان بوليسيتش التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 17 ثم رد ويست برومويتش بهدفين سجلهما ماثيو بيريرا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل كالوم روبينسون ومباي دياني الهدفين الثالث والرابع لويست برومويتش في الدقيقتين 63 و68 ثم رد تشيلسي بهدف للاعب ماسون مونت في الدقيقة 71 .

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، أضاف كالوم روبينسون الهدف الثاني له والخامس لويست برومويتش.

وعانى تشيلسي من النقص العددي في صفوفه إثر طرد تياجو سيلفا في الدقيقة 29 لحصوله على الإنذار الثاني.

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