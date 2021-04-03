الامارات | المصرية سمر حمزة تتأهل لأولمبياد طوكيو في المصارعة

شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية سمر حمزة تتأهل لأولمبياد طوكيو في المصارعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهلت سمر حمزة لاعبة المنتخب المصري للمصارعة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد فوزها في المباراة الأولى من أصل مباراتين بتصفيات إفريقيا وأوقيانوسيا المقامة في مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل الجاري.

وضمنت سمر التأهل للأولمبياد بعد فوزها في المباراة الأولى وتأهلها لنهائي وزن 76، حيث تضم المنافسات 3 لاعبات فقط ويتأهل أول وثاني كل وزن للأولمبياد مباشرة.

وفازت سمر على التونسية زينب الصغير بالتثبيت لتلعب في النهائي أمام الإيفوارية آمي يوين.

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