شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف شديد بين محمد الشناوي وهاني بين شوطي مباراة الأهلي والمريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الثنائي محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي ومحمد هاني الظهير الأيمن في خلاف شديد بين شوطي مباراة الأهلي والمريخ والتي انتهى شوطها الاول بهدفين للمريخ لا شئ للأهلي.

وظهر الشناوي وهو يعنف محمد هاني بسبب بعض المواقف الدفاعية خاصة وأن غالبية هجمات الفريق السوداني من هذه الجبهة.

وتدخل عدد من لاعبي الأهلي لتهدئة الشناوي وإنهاء الخلاف.