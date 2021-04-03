شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنىء اتحاد المصارعة بتأهل منيع وفهمي ومصطفى لأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة اللواء عصام النوار على تأهل الثلاثي عبداللطيف منيع وهيثم فهمي ومحمد مصطفى لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

وكان محمد إبراهيم كيشو قد تأهل من قبل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية ثم تأهل الثلاثي عبداللطيف منيع وهيثم فهمي ومحمد مصطفى من خلال التصفيات الأفريقية المقامة بالمغرب بعد أداء مميز من اللاعبين المصريين.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة للاعبين ومجلس إدارة اتحاد المصارعة عن هذه النتائج المميزة في ظل تألق الرياضة المصرية وتحقيق العديد من الانجازات في الفترة الحالية.