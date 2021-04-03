شكرا لقرائتكم خبر عن ويست بروميتش يسحق تشيلسى بنتيجة 5-2 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سحق ويست بروميتش ألبيون، نظيره تشيلسى، والحق بالبلوز أول خسارة له في عهد المدرب الألماني توماس توخل، بسقوطه على أرضه أمام وست بروميتش ألبيون 2-5 يوم السبت، بافتتاح الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف وست بروميتش كل من ماثيوس بيريرا فى الدقيقة 47 و49 من عمر الشوط الأول، وكالوم روبنسون فى الدقائق 63 و 91 من عمر المباراة، ومبايي دياجني فى الدقيقة 68 من عمر المباراة، فيما أحرز كريستيان بوليسيتش فى الدقيقة 27، ومايسون مونت فة الدقيقة 71، هدفي تشيلسي.

وبات تشيلسي مهددا بفقدان المركز الرابع، بعدما تجمد رصيده عند 51 نقطة، بفارق نقطتين عن وست هام يونايتد صاحب المركز الخامس، فيما رفع وست بروميتش رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.