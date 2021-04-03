شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر الأهلي والمريخ.. سيف الدين تيري يضيف الهدف الثاني في شباك الشناوي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الأهلي بشكل هجومي على دفاعات المريخ السوداني في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربح به حسابات صاحب الأرض والجمهور في هذا اللقاء ولكن اللمسة الأخيرة لمهاجمي الفريق الأحمر في أول 3 دقائق كانت غير دقيقة.

وجاءت لقطة خطيرة للأهلى عند الدقيقة الرابعة بعدما رفع قفشة كرة عرضية خطيرة في مربع عمليات المريخ ولكن لم تكن منضبطة في اللقطة الأخيرة لتبتعد الكرة قليلا عن محمد شريف الذي كان في انتظارها على القائم الأيمن لحارس الفريق السوداني.

والدقيقة الخامسة شهدت سقوط محمد الشناوي على الأرض لمدة قليلة بعدما انفرد به لاعب الفريق السوداني ولكن الحكم أجهض اللعبة بداعي التسلل. وعند الدقيقة السابعة نفذ محمد قفشة هجمة مشتركة مع محمد شريف، وطمع قفشة في الكرة عند اللقطة الأخيرة بدلا من تمريرها لشريف داخل منطقة الجزاء سددها في أحد مدافعي الفريق السوداني.

وعند الدقيقة 15 أضاغ محمد شريف يهدر الهدف الأول بعدما نفذ عمرو السولية كرة عرضية بعد وسط الملعب وأسقطها داخل منطقة الجزاء للفريق السوداني ولعبها قفشة برأسه إلى محمد شريف المنفرد تماما بالمرمى ليسدد الكرة خارج الملعب بدلا من الشباك.

وحاول الأهلي الضغط بشكل أكبر على دفاعات المريخ بعد مرور 20 دقيقة لتسجيل الهدف الأول ولكن دفاعات وخط وسط الفريق صاحب الأرض كانوا متمركزين بشكل مميز مما صعب المهمة على لاعبي النادي الأهلي.

وأظهر حكم اللقاء بطاقة صفراء في وجه محمد الرشيد لاعب المريخ السوداني بعدما تدخل بصورة عنيفة مع محمد مجدي قفشة عند الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

ونجح المريخ السوداني عند الدقيقة 27 من تسجيل الهدف الأول في شباك محمد الشناوي عن طريق رمضان عجب، بعدما استغل الكرة الطولية في دفاعات الأهلى ليقفز أعلى من المدافعين ضاربا الكرة برأسه بشكل قوي.

وعند الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول نجح سيف الدين تيري مهاجم المريخ السواداني من تسجيل الهدفي الثاني في شباك محمد الشناوي، بعدما استلم الكرة خلف دفاعات الأهلي ويسدد كرة أرضة في شباك الشناوي

تشكيل الأهلي والمريخ السوداني 3-4-2021

وكان بيتسو موسيماني، أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المريخ السوداني التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم، على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضم تشكيل الفريق كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.خط الوسط: عمرو السولية، ديانج، محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: محمد شريف، مروان محسن، جونيور أجايي.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة. ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.