شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الكروى الاول بنادى الزمالك، ضيفا على نظيره مولودية الجزائر، مساء اليوم "السبت"، عند التاسعة مساء، على ملعب 5 جويلية ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا.

ويسعى الزمالك للفوز، حيث لا بديل عنه فى مباراة الليلة لضمان الاستمرار فى المنافسة، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين، من تعادلين فى 4 مباريات، فيما يحتل مولودية الجزائر المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ويكفيه التعادل فى مباراة الليلة امام الزمالك، او التعادل فى الجولة الاخير مع الترجى، ويتحتم على الزمالك الفوز فى مباراة الليلة ومباراة تونجيت السنغالى، وخسارة المولودية من الترجى فى الجولة الاخيرة حتى يتسنى للفريق الصعود لدور الثمانية.

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

فى الدفاع: حازم امام، محمود علاء، محمود الونش، احمد فتوح

فى الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، يوسف أوباما، إمام عاشور، أشرف بن شرقى

وفى الهجوم: حميد أحداد