شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: الأهلي الأفضل في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد صديق، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن خبرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ستحسم مواجهم المريخ السوداني لصالحهم.

ويواجه الأهلي المريخ السوداني، على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» «خبرات لاعبي الأهلي سوف تحسم مواجه المريخ السوداني لصالحهم"، مضيفًا :"لاعبو المريخ سيكون لديهم رهبة كبيرة، عند مواجهة الأهلي، لأنه النادي الأفضل في افريقيا والوطن العربي».

وأضاف : «الفريق الأحمر، قادر على تحقيق الفوز باللقاء بأكثر من هدف، خاصة في ظل عدم الاستقرار الفني الذي يعيش فيه النادي السوادني في الفترة الأخيرة».