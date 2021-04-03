شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الأهلي يحتاج لهدف مبكر لحسم مواجهة المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء يبحث عن تحقيق الفوز على المريخ السوداني، في المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل، على ملعب الجوهرة الزرقاء، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال أحمد بلال، في تصريحات لـ«ستاد المصري اليوم»، : «الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بدأ المباراة بتشكيل هجومي، وهذا أمر طبيعي، لأن الفريق الأحمر يبحث عن تحقيق الفوز وليس تحقيق نتيجة جيدة تساعده على التأهل إلى الدور المقبل».

وأضاف :«الأهلي يبحث عن تحقيق الفوز على المريخ السوداني لكي يتأهل إلى دور الثمانية كأول المجموعة"، مضيفًا:"الجهاز الفني للأهلي بالتأكيد لا يرغب في مواجهة الفرق الكبيرة من دور الثمانية».

وتابع :«الفريق الأحمر مطالب بإحراز هدف أو هدفين في وقت مبكر، لكي يسهل المباراة عليه، وعدم الإنتظار للدقائق الأخيرة».