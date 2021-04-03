شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر المصري اليوم.. مباراة الاهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا (0) - (2) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المريخ السوداني التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم، على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضم تشكيل الفريق كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية، ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف، مروان محسن، جونيور أجايي.



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.



ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

وتضم مجموعة الأهلي كل من المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني

ترتيب مجموعةالأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل مباراة المريخ السوداني

المركز الأول.. سيمبا التنزاني.. 10 نقاط

المركز الثاني.. الأهلي .. 7 نقاط

المركز الثالث.. فيتا كلوب الكونغولي.. 4 نقاط

المركز الرابع .. المريخ السوداني.. نقطة واحدة

ويلعب اليوم سيمبا التنزاني في ملعبه أمام فيتا في لقاء الجولة ذاتها من المجموعة، بالتزامن مع مباراة الأهلي والمريخ.

وفي الجولة الأخيرة يلعب الأهلي بالقاهرة أمام سيمبا التنزاني ويحل المريخ ضيفاً على فيتا كلوب بالكونغو الديموقراطية.

بداية المباراة:

ق 7 سقوط الشناوي وتدخل الطاقم الطبي لعلاجه.

استئناف المباراة.

ق 9 تدخل عنيف مروان محسن واللاعب يخرج للعلاج.

ق 12 الأهلي يسيطر على الكرة في وسط الملعب دون فاعلية هجومية.

ق 14 ركنية أولى في المباراة لصالح المريخ.

ق 15 تدخل عنيف من لاعب المريخ احمد موسى ضد افشة.

ق 16 محمد شريف يهدر أول الفرص المحققة أمام مرمى المريخ.

ق 17 مروان محسن يسدد من دخل الـ18 يشتتها مدافع المريخ لركنية.

ق 18 هجمة مرتدة للمريخ تنتهى بتسلل لصالح الأهلي.

ق 21 خطأ ضد مروان محسن لصالح مدافع المريخ.

ق 22 استمرار التدخلات العنيفة من لاعبي المريخ ضد لاعبي الأهلي وهذه المرة مع أفشة.

ق 25 الهدف الأول لصالح المريخ عن طريق رأسية رمضان عجب.

ق 27 تدخل عنيف من رمضان عجب ضد أيمن أشرف واللاعب يخرج للعلاج.

ق 27 كارت اصفر ضد لصالح اللاعب رمضان عجب من المريخ.

ق 31 أيمن أشرف يرتكب خطأ ضد أحمد موسى مدافع المريخ ويحصل على كارت أصفر.

ق 37 الهدف الثاني لصالح المريخ السوداني عن طريق اللاعب تيري.

ق 45 ركلة جزاء لصالح المريخ ضد بدر بانون لصالح اللاعب تيري.

ق 46 رمضان عجب يهدر ركلة الجزاء.

نهاية الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني:

دخول والتربواليا بدلًأ من مروان محسن، ودخول طاهر محمد بدلًا من أجايي.

ق 47 محمد شريف يهدر فرصة للأهلي امام مرمى المريخ.