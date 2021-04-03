شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو قبل مواجهة مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن شكوى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق من إصابة في وجه القدم خلال تواجد الفريق في الجزائر استعدادا للقاء المولودية مساء اليوم.

وقام الجهاز الطبي للفريق بوضع قدم اللاعب في جبيرة على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية بعد عودة بعثة الفريق إلى القاهرة غدا الأحد.

ونشر أحمد سيد زيزو صورة لقدمه المصابة وهي في الجبس عبر «ستوري إنستجرام» عبر حسابه. وعلق اللاعب على الصورة قائلًا: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. الحمد لله».

ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر لها مساء اليوم في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي ستقام على ملعب 5 جويلية.

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عبر «ستوري إنستجرام»