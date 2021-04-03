شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يكشف دور تركي أل الشيخ في تعاقد المريخ مع «كلارك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرى محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المريخ السوداني ستكون سهلة.

ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني، بعد قليل على ملعب الجوهرة الزرقاء، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى، لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال محمد صيق، في تصريحات خلال برنامج «ستاد المصري اليوم» :« مباراة اليوم ستكون سهلة على النادي الأهلي، خاصة في ظل المشاكل التي كان يعيش فيها الفريق السوداني في الفترة الماضية».

وأضاف :«المريخ أصبحح ليس لديه أي فرصة للتأهل لدور الثمانية، حيث يحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة"، مضيفًا :"كانت هناك مشاكل بين رئيس النادي والمدير الفني السابق، وهو ما أثر على نتائج الفريق».

وأوضح :«المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني، تدخل ونجح في استقدم الإنجليزي لي كلارك، لكي يتولى تدريب المريخ، وذلك حسبما أكد لي بعض الأصدقاء في السودان».