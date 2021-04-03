شكرا لقرائتكم خبر عن مافريكس ينتفض أمام نيكس وفوز تاريخي لرابتورز على وريورز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دالاس - رويترز

سجل لوكا دونتشيتش 13 نقطة في الربع الرابع من إجمالي 26 نقطة له ليساعد دالاس مافريكس في تحقيق انتفاضة بالفوز 99-86 على نيويورك نيكس، في حين سجل باسكال سياكام 36 نقطة في أعلى رصيد له بالموسم وفي يوم عيد ميلاده 27، ليقود تورونتو رابتورز للفوز 130-77 على جولدن ستيت وريورز، ضمن منافسات في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ولعب مافريكس بدون مدربه ريك كارلايل، الذي كان يستعد لخوض المباراة 1500 بمسيرته التدريبية، لكن نتيجة فحص كوفيد-19 الخاصة به ظهرت إيجابية في وقت سابق يوم الجمعة.

وبجانب تسجيل أكبر عدد من النقاط بالمباراة، استحوذ دونتشيتش على ثماني كرات مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة ليعوض مافريكس تأخره بفارق 13 نقطة في الربع الثاني ويحقق فوزه الثالث على التوالي.

وسجل جالين برونسون 15 نقطة وأضاف كل من كريستابس بورزينجيس وتيم هارداواي جونيور، ثنائي نيكس السابق، 14 نقطة لمافريكس، وأحرز أليك بيركس 20 نقطة لنيكس الذي تعرض للخسارة الثالثة على التوالي.

وفي المباراة الثانية، تقدم رابتورز بفارق 61 نقطة، وهو رقم قياسي للفريق لأكبر فارق، ليتعافى بعد شهر بائس ويحقق فوزه الثاني في آخر 15 مباراة، ويتخلص من سلسلة من أربع هزائم.

وفي غياب ستيفن كوري ودرايموند جرين، خسر وريورز للمرة السادسة في آخر سبع مباريات، وسجل أندرو ويجينز 15 نقطة لجولدن ستيت.