بث مباشر.. الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقاره ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمبارة الأهلي والمريخ السوداني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 4"، وسيعلق عليها المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويسعى الأهلي للفوز وتحقيق الثلاث نقاط أو التعادل على أقل تقدير من أجل التأهل إلى دور الثمانية من البطولة، بينما يرغب فريق المريخ السوداني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل دوري أبطال إفريقيا 9 مرات.

ويتصدر المجموعة الأولى فريق سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط، بينما يحل الأهلي في المركز الثاني بـ 7 نقاط، فيما يحتل فيتا كلوب الكونغولي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويأتي في المركز الأخير فريق المريخ السوداني برصيد نقطة وحيدة.

تشكيل الأهلي

وكان المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قد أعلن تشكيل الفريق الرسمي الذي سيخوض به مباراة المريخ السوداني.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمد هاني.

الوسط: اليو ديانج – عمرو السولية.

الوسط الهجومي: جونيور أجايي – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمد شريف – مروان محسن.